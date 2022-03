Sachsen-Anhalt hält an der Maskenpflicht fest. Wie die Landesregierung am Samstag mitteilte, muss im öffentlichen Personennahverkehr sowie in Restaurants, Geschäften und anderen geschlossenen Räumen bis zum 2. April mindestens ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Die Testvorschriften für Schulen bleiben den Angaben zufolge bestehen. Schülerinnen und Schüler müssen sich demnach an mindestens drei Tagen in der Woche selbst auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus testen.

Die meisten vom Bund vorgeschriebenen Corona-Schutzmaßnahmen fallen am Sonntag weg. Mit der am Freitag beschlossenen Änderung des Infektionsschutzgesetzes können die Länder künftig nur noch Basisschutzmaßnahmen, etwa Maskenpflichten zum Schutz besonders gefährdeter Menschen beschließen. In Hotspots, also Regionen mit hohen Infektionszahlen, in denen eine Überlastung des Gesundheitswesens droht, können die Regeln verschärft werden.