Für Arbeitgeber, Beschäftigte und Besucher gilt weiterhin eine Testpflicht in Krankenhäusern, bei ambulanten Pflegediensten, in Gemeinschaftsunterkünften von Asylbewerbern, in Behinderteneinrichtungen und in Gefängnissen.



Auch an Schulen und in Kindertageseinrichtungen muss weiterhin getestet werden. Für Schüler und Schülerinnen sowie Personal an Schulen ist bis zum 10. April an mindestens drei Tagen in der Woche eine Testung vorgeschrieben. In der Zeit vom 19. April 2022 bis zum 24. April 2022 genügen zwei Testungen pro Woche.