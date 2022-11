Pandemie Nikolaus neuer Stichtag für Corona-Regeln

Die aktuellen Corona-Regeln in Sachsen-Anhalt gelten mindestens bis zum 7. Dezember. Das hat die Landesregierung am Dienstag entschieden. Am 6. Dezember, also am Nikolaustag, kommt das Kabinett erneut zu dem Thema zusammen. In die neue Entscheidung sollen dann die Ergebnisse aus der Bundespolitik einfließen.