In der Corona-Schutzverordnung befindet sich als Kenngröße die sogenannte 7-Tage-Inzidenz. Der Wert beschreibt die Anzahl der ans Robert-Koch-Institut (RKI) übermittelten Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. In vorangegangenen Schutzverordnungen in Sachsen-Anhalt waren Lockerungen und Verschärfungen von Regeln an bestimmte Inzidenzwerte geknüpft.



Inzwischen haben sie deutlich weniger Einfluss auf die Regelungen. Die Landkreise und kreisfreien Städte sind aber verpflichtet, bei der Überschreitung bestimmter Grenzwerte wieder Testpflichten für Ungeimpfte einzuführen. Vielerorts ist das in den vergangenen Tagen schon passiert.



Die 7-Tage-Inzidenz in Ihrer Stadt bzw. in Ihrem Landkreis finden Sie hier.