Die aktuelle Corona-Verordnung in Sachsen-Anhalt wird nochmals verlängert und gilt nun bis zum 20. August. Das hat das Kabinett am Dienstag (19. Juli) beschlossen. Demnach bleiben Schutzmaßnahmen der 17. Eindämmunsverordnung, darunter die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes in Bussen und Bahnen, bestehen. Eine Masken- und Testpflicht besteht zudem weiterhin in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen.