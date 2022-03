Gastronomie, Hotel, Sport Weitere Corona-Lockerungen ab 4. März in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt treten am Freitag neue Coronaregeln in Kraft. Das hat die Landesregierung beschlossen. In Gastronomie, Hotels und im Sport gilt dann wieder 3G. Die Maskenpflicht in Schulen entfällt ab kommendem Montag.