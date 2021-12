Zu den von Bund und Ländern beschlossenen Kontaktbeschränkungen erklärte Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Dienstagabend, dass man diese allerdings nicht in den Wohnhäusern kontrollieren könne. Dazu bräuchte es eine Ausgangssperre, die nach Bundesgesetz aber nicht möglich sei. Grimm-Benne forderte dazu auf, dass sich die Menschen an die Empfehlungen halten und die Kontakte reduzieren.