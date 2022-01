Pandemie Sachsen-Anhalt bleibt bei aktuellen Regeln trotz steigender Corona-Zahlen

Die Corona-Verordnung des Landes wird kaum geändert, sagte Ministerpräsident Haseloff nach der Kabinettssitzung in Magdeburg: In der Gastronomie gilt die 2G-Regel, Maskenpflicht in der Schule, tägliche Tests nach den Winterferien. Große Probleme bereitet die Impfpflicht für Pflegeberufe. Da seien klare bundeseinheitliche Regeln nötig, sagt Gesundheitsministerin Grimm Benne.