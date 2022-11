Ein Hilfsprogramm gegen die Auswirkungen der Corona-Pandemie kommt in Sachsen-Anhalt weiterhin nur langsam an. Erst rund 425 Millionen von insgesamt fast zwei Milliarden Euro wurden ausgegeben, sagte Finanzminister Michael Richter (CDU) am Donnerstag im Landtag. Damit hat sich der Stand seit August kaum verändert.