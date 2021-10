In einem Sondervermögen kann ein Bundesland Geld neben dem regulären Landeshaushalt parken, das zu einem bestimmten Zweck eingesetzt werden soll. So gibt es in Sachsen-Anhalt beispielsweise bereits Sondervermögen für die Sanierung von Altlasten und für zukünftige Pensionsansprüche von Landesbeamten.



Angesichts angespannter Haushaltslage und aufgebrauchter Reserven soll das Corona-Sondervermögen aus neuen Krediten finanziert werden – also durch Schulden. So der Plan derzeit. Ein Sondervermögen hätte einen Vorteil gegenüber anderen Varianten: Man müsste nur einmal begründen, warum man die eigentlich geltende Schuldenbremse aussetzt.