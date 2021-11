Mit über zwei Milliarden Euro zusätzlich will die Landesregierung die Folgen der Corona-Pandemie bekämpfen – und Sachsen-Anhalt krisenfest machen. Unter normalen Bedingungen gäbe es kaum Spielraum für ein derart großes Vorhaben. Doch die Pandemie als Notlage ermöglicht es, die Schuldenbremse in Teilen zu umgehen. So sieht es die Landesregierung. Sie will das Geld aus neuen Krediten holen und in einen Nachtragshaushalt samt Sondervermögen stecken.