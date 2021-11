Dass sich Sachsen-Anhalt zwei eigenständige Unikliniken leistet, ist für ein Bundesland seiner Bevölkerungsgröße nahezu einmalig. Die beiden Anstalten in Magdeburg und Halle sind seit Jahren ein Großkostenpunkt für den Landeshaushalt. Kürzungsdebatten erteilte Finanzminister Michael Richter (CDU) am Donnerstag aber erneut eine Absage.

Die beiden Unikliniken seien "Leuchttürme des Gesundheitswesens" , sagte Richter vor dem Landtag. Die Landesregierung will deshalb mit einem Nachtragshaushalt und einem Sondervermögen weitere 440 Millionen Euro in die Unikliniken stecken.

Zu rund 114 Millionen Euro für den Ausgleich "coronabedingter Aufwendungen" kommen demnach weitere 320 Millionen für Investitionen. So steht es in einem Gesetzentwurf der Landesregierung. Das Finanzministerium hatte im Vorfeld zudem mitgeteilt, dass in einem 63 Millionen Euro-schweren Topf zur "Förderung von sektorenübergreifenden Versorgungsstrukturen" weitere Förderungen von 5 Millionen Euro enthalten seien.