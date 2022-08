Finanzminister Richter (CDU) will, dass das Geld ausgegeben wird. Bildrechte: dpa

Mit dem Sondervermögen in Höhe von fast zwei Milliarden Euro will die Landesregierung die Folgen der Corona-Pandemie abfedern und Einzelmaßnahmen in Gesundheit, Bildung und Wirtschaft sowie in Gesellschaft und Kultur finanzieren.



Jede Maßnahme muss im Jahr 2022 begonnen werden. Sonst fällt sie ersatzlos weg und das Geld wird zur Tilgung eingesetzt.