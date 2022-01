In Sachsen-Anhalt bleibt es zunächst bei den derzeit geltenden Corona-Regeln. Das Land plant in der Gastronomie vorerst keine 2G+-Regel, also keine zusätzlichen Tests für Genesene und Geimpfte. Das erklärte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Freitag nach einer Konferenz von Bund und Ländern. Die Bund-Länder-Runde hatte sich darauf verständigt, dass Geimpfte und Genesene in Restaurants, Cafés und Kneipen künftig einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweisen müssen – es sei denn, sie sind geboostert.