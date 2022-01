In der nach Einschätzung von Experten entscheidenden Phase der Bekämpfung der Corona-Pandemie hat Sachsen-Anhalt den Vorsitz der Gesundheitsminister-Konferenz (GMK) übernommen. Wie das zuständige Sozialministerium in Magdeburg mitteilte, ist Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) in diesem Jahr die Chefin des Gremiums. Bis zum Jahreswechsel hatte das Amt in den Händen des bayerischen Gesundheitsministers gelegen.