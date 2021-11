Sachsen-Anhalts Landesregierung soll sich für eine Impfpflicht für Beschäftigte an Schulen, Kindertagesstätten, in der Pflege und im Gesundheitsbereich im Bund einsetzen. Einen entsprechenden Antrag will die Linksfraktion in dieser Woche im Landtag einbringen, sagte Fraktionsvorsitzende Eva von Angern am Montag MDR SACHSEN-ANHALT. Sie fordert die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen.