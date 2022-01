Wegen steigender Energiepreise hat die Linke im Landtag Sachsen-Anhalt Garantien vom Staat gefordert, sodass die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht davon betroffen werden. Für viele Menschen in Sachsen-Anhalt seien die Preise zu hoch. In einer Aktuelle Debatte diskutierten die Fraktionen am Donnerstag.