Hotel- und Gaststättenverband fordert Aufhebung der Testpflicht zur Fußball EM

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband in Sachsen-Anhalt fordert, pünktlich zum Start der Fußball-EM am Freitag die Corona-Testpflicht in der Gastronomie abzuschaffen. DEHOGA-Präsident Michael Schmidt sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag, noch in dieser Woche müsse die Landesregierung eine Lösung für den Innenbereich finden. Für Tests seien die Inzidenzen zu gut geworden: "Hier sollte auch Vertrauen in die Branche gelegt werden, dass die Konzepte eingehalten werden."