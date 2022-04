Ein paar alte Höfe, Einfamilienhäuser und Pferdekoppeln: Der Lützener Ortsteil Sössen ist ein idyllisches Dorf wie aus dem Bilderbuch. Am Rande der Ortschaft steht ein kleines Feuerwehrgerätehaus. Davor: eine Bank, ein Fahrradständer – und ein Briefkasten der DB Industrial Holdings GmbH. An der Eingangstür des Feuerwehrhauses stehen außerdem die DB Industrial Holdings Beteiligungs GmbH & Co. KG sowie vier weitere Firmen, die inzwischen nicht mehr aktiv sind – alle Tochterunternehmen der Deutschen Bank.

In diesem Feuerwehrgerätehaus im Lützener Ortsteil Sössen sitzen zwei Tochterunternehmen der Deutschen Bank. Bildrechte: MDR/Lucas Riemer Laut Geschäftsbericht der Deutschen Bank verfügten die DB Industrial Holdings GmbH und die DB Industrial Holdings Beteiligungs GmbH & Co. KG im Jahr 2021 über ein Eigenkapital von jeweils mehr als 1,5 Milliarden Euro. Nur einen Steinwurf vom Feuerwehrhaus entfernt sitzt im Gemeindehaus von Sössen zudem die Benefit Trust GmbH, ein weiteres Tochterunternehmen der Deutschen Bank mit mehr als 7,7 Milliarden Euro Eigenkapital.

Warum hat die größte deutsche Bank, ein Global Player mit Niederlassungen in London, Singapur und New York, milliardenschwere Tochterfirmen ausgerechnet in einem 200-Seelen-Dorf im Burgenlandkreis?

"Paradebeispiel für aggressive Steuervermeidung"

Kommunen dürfen in Deutschland selbst über die Höhe des Hebesatzes für die Gewerbesteuer entscheiden. Sössen gehört zur Stadt Lützen. Dort liegt der Gewerbesteuerhebesatz bei 240 und damit so niedrig wie nirgendwo sonst in Sachsen-Anhalt. Zum Vergleich: Am Hauptsitz der Deutschen Bank in Frankfurt am Main ist der Hebesatz mit 460 fast doppelt so hoch. Bundesweit lag der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Jahr 2020 bei 400. Lützen liegt im Burgenlandkreis. Im Ortsteil Sössen leben rund 200 Menschen. (Archivfoto) Bildrechte: dpa

Die Ansiedlung der Tochterunternehmen der Deutschen Bank in Lützen sei "ein Paradebeispiel für aggressive Steuervermeidung", sagt Sebastian Eichfelder, Professor für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Der Blick in die Bilanz zeige zumindest bei der DB Industrial Holdings GmbH ein recht eindeutiges Bild, so Eichfelder: Das Unternehmen vergebe Darlehen an seine Muttergesellschaft, die Deutsche Bank, für die diese entsprechende Zinsen zahle. Die Zinsen seien Einnahmen für die Tochtergesellschaft und gleichzeitig Betriebsausgaben der Deutschen Bank, senkten also deren zu versteuernden Gewinn.

"Weil der Gewerbesteuersatz in Frankfurt deutlich höher ist als der in Lützen, spart die Deutsche Bank so mit jedem Euro, den sie als Zinsen an die Lützener Tochter zahlt, Steuern", erklärt Eichfelder. Er schätzt die Steuerersparnis der Deutschen Bank durch die seit rund 20 Jahren existierenden Tochtergesellschaften in Lützen im Laufe der Zeit mindestens auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag.

Kommune profitiert von zusätzlichen Gewerbesteuereinnahmen

Christine Krößmann ist Fraktionsvorsitzende der Linken im Stadtrat von Lützen. Bildrechte: MDR/SACHSEN-ANHALT HEUTE Zunächst wirkt es, als gäbe es bei diesem Modell nur Gewinner: Während die Deutsche Bank Steuern spart, kassiert Lützen Einnahmen in Millionenhöhe. "Wir profitieren als Stadt natürlich davon, so einen großen Gewerbesteuerzahler wie die Deutsche Bank zu haben", sagt Christine Krößmann, die Fraktionsvorsitzende der Linken im Stadtrat von Lützen. "Wir haben für Millionen Euro unser Freibad saniert, gerade bauen wir einen neuen Kindergarten." Bei solchen Investitionen würden die Steuern der Deutschen Bank helfen.

"Gerecht", sagt Krößmann, "ist es aber nicht, wenn eine Stadt so viel kassiert und anderswo sind die Straßen voller Löcher, weil kein Cent übrig ist. Ich würde dafür plädieren, dass man Steuern ganz anders verteilt."

Lützens Bürgermeister Uwe Weiß (SPD) will sich zu alldem nicht äußern. Er lehnte eine Interviewanfrage von MDR SACHSEN-ANHALT ab.

Grundsätzlich entscheidet jede Kommune in Deutschland selbst, wie viel Gewerbesteuer sie verlangt. "Jeder Gewerbesteuerhebesatz über dem gesetzlichen Mindestwert von 200 Prozent ist legal und ein zulässiger Wettbewerb, um Standortvorteile zu erzielen. Das ist politisch im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung ausdrücklich so gewünscht", sagt Ralf Seibicke, der Landesvorsitzende des Bundes der Steuerzahler in Sachsen-Anhalt.

Gesamtgesellschaftlicher Schaden in Milliardenhöhe

Allerdings entgingen dem deutschen Staat schätzungsweise rund eine Milliarde Euro Steuereinnahmen pro Jahr, weil sich Kommunen gegenseitig im Rennen um die niedrigste Gewerbesteuer unterböten und Unternehmen, die davon profitierten, ihre Gewinne hin- und herschöben. Das sagte Christoph Trauvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit der Tagesschau.

Derzeit baut die Stadt Lützen einen neuen Kindergarten. Ermöglicht werden solche Investitionen auch durch die Gewerbesteuern, die die Deutsche Bank in der Stadt zahlt. Bildrechte: MDR/SACHSEN-ANHALT HEUTE Legal sind diese Steuersparmodelle, sofern Unternehmen ihre Gewerbesteuern dort zahlen, wo tatsächlich ihre Beschäftigten arbeiten oder zumindest wesentliche Entscheidungen getroffen werden. Eine Betriebsstätte, die nur zum Schein in einer "Gewerbesteueroase" angemeldet wird, könnte dagegen gegen das Gesetz verstoßen. So teilt das Magdeburger Finanzministerium auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mit, "dass nicht lediglich die Verlegung (eines Unternehmenssitzes) behauptet werden und nur zum Schein erfolgt sein darf." Das, so heißt es in der Mitteilung, wäre gesetzeswidriges Verhalten, das man nicht tolerieren würde.

Ist das Feuerwehrhaus eine Betriebsstätte?

Ist das Feuerwehrgerätehaus im Lützener Ortsteil Sössen also eine ordnungsgemäße Betriebsstätte und ein "Ort der Geschäftsleitung" der DB Industrial Holdings GmbH und der DB Industrial Holdings Beteiligungs GmbH & Co. KG, wie es das Steuerrecht verlangt? Reporter von MDR SACHSEN-ANHALT waren an zwei verschiedenen Wochentagen im März vor Ort. Beide Male wirkte das Feuerwehrhaus menschenleer, die Eingangstür war verschlossen und niemand reagierte auf das Klingeln an der Tür.

Außerdem bemerkenswert: Aus der Bilanz der DB Industrial Holdings GmbH geht hervor, dass das Unternehmen im Jahr 2020 gerade mal 28 Euro für Betriebs- und Geschäftsausstattung ausgab, zudem nur einen Euro für Lizenzen und Rechte, etwa für Software.