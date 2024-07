Wenn der Preis erhöht wird, würden sich Schwarz zufolge wohl weniger Fahrgäste in Halle für das Deutschlandticket entscheiden. "Bei 59 Euro würden wir wahrscheinlich Kunden verlieren, die nur gelegentlich fahren." Denn ob sich ein solches Ticket rechne, würden die Menschen für sich durchrechnen. 59 Euro würde eine Preiserhöhung um 20 Prozent bedeuten. "Das ist schon 'ne heftige Preisanpassung", sagt Schwarz.

Auch in der Landeshauptstadt sorgt das Ticket für wirtschaftliche Probleme. Ein Sprecher der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) sagte MDR SACHSEN-ANHALT, das Deutschlandticket "schwächt die Liquidität unseres Unternehmens und führt gleichzeitig zu höheren Aufwendungen". Man habe zwar rund acht Prozent mehr Fahrgäste, die Einnahmen stiegen aber nicht in gleichem Maße an. Die Kosten für Strom, Diesel, Personal und Wartung seien derweil deutlich gestiegen.