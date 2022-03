Eigentlich laufe es gerade nicht schlecht für die Linke, meint Janina Böttger. Im Bundestag sei die Linksfraktion, die einzige die sich offen kritisch zur geplanten Aufrüstung der Bundeswehr positioniere. Und im Landesverband Sachsen-Anhalt herrsche große Einigkeit, was die Verurteilung des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine angehe.

So viel Einheit und Erkennbarkeit war zuletzt selten bei der Linken. Im Land will die Partei sich nun nach zwei herben Wahlniederlagen neu auf- und ausrichten. Beim digitalen Landesparteitag, der am Samstag beginnt, kandidiert Böttger als neue Co-Vorsitzende.

Doppelspitze soll kommen

Die Hallenserin arbeitet für die Landtagsfraktion und ist bereits länger stellvertretende Landesvorsitzende. Sie will Strukturwandel, Klimawandel und die Auswirkungen stärker in den Blick nehmen. Die Linke müsse da "die Debatte vorantreiben, nicht nur hinterherlaufen". Die Menschen, nicht die Partei müssten in den Vordergrund.

Stefan Gebhardt, Landesvorsitzender Die Linke, eckt in der Partei an. Bildrechte: dpa Böttger gilt als Bewegungslinke. Ihre Kandidatur an der Seite des bisherigen Landeschefs Stefan Gebhardt dürfte dem nicht unumstrittenen Gebhardt die Wiederwahl sichern. Gegenkandidierende für beide gibt es bislang nicht. Der Parteitag muss einer Doppelspitze allerdings erst per Satzungsänderung den Weg ebnen.



Stefan Gebhardt war 1991 noch in die PDS eingetreten. Der Abgeordnete, der am Samstag 48 wird, hat die Hälfte seines Lebens im Landtag verbracht. Er hat die Hochzeiten der Partei aktiv miterlebt und will an diese wieder anknüpfen. Doch er eckt vor allem im eigenen Laden an.

Viel Kritik an Landesspitze