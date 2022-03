Zu Beginn des Linken-Landesparteitages hatte der Landesvorsitzende der Partei, Stefan Gebhardt, vor Aufrüstung gewarnt. Er kritisierte die geplanten Investitionen der Bundesregierung in die Bundeswehr. Gebhardt sagte: "100 Milliarden Euro müssen in die Energiewende gesteckt werden und nicht in Rüstung - in Nachhaltigkeit statt Zerstörung."