Zuvor hatte der Minister die Kosten für Dienstwagen des Bundes angesprochen. Er gab sie mit 112.000 Euro pro Fahrzeug an. "Ein gepanzertes Fahrzeug kostet 500.000 Euro", sagte er während der Landtagssitzung. Am Anfang seiner Ausführungen sagte Richter zur Dienstwagendebatte: "Interessant ist, dass das in der Presse drei Tage vor der Wahl hochkommt. Ich sage das mal in dieser Deutlichkeit." Es sei nicht seriös zu suggerieren, dass Minister und Staatssekretäre sich einen Maserati oder Porsche anschaffen könnten. Richter warb um eine Versachlichung der Debatte.