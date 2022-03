Die Ministerin für Infrastruktur und Digitalisierung in Sachsen-Anhalt, Lydia Hüskens (FDP), sagte am Montag, mit zunehmender Dauer des Krieges in der Ukraine sei damit zu rechnen, dass Cyberangriffe und Desinformation häufiger und intensiver werden.

Digitalministerin Hüskens rief Unternehmen dazu auf, Hackerangriffe zu melden. Bildrechte: dpa