Küpers Fazit bislang zum Digitalpakt Schule: Es sei sehr gut, dass so viel Geld für die Digitalisierung zur Verfügung gestellt werde, aber: "Der Teufel steckt im Detail. Was wir jetzt sagen können, ist, dass der Grundgedanke, viel Geld ins System zu geben, grundsätzlich erst mal zu begrüßen ist, dass das aber in der kurzen Zeit nicht umsetzbar ist." So viel Geld könne einfach in einer so kurzen Zeit nicht ausgegeben werden, erklärt Küper.