Wir haben viel darüber gesprochen – so hört man es auf Nachfrage aus einigen Fraktionen in Sachsen-Anhalts Landtag. So auch von den oppositionellen Linken. Fraktionschefin Eva von Angern will nicht auf sich sitzen lassen, dass der Aufmarsch Hunderter Demonstrantinnen und Demonstranten vor dem Privathaus von Halberstadts Oberbürgermeister Daniel Szarata unbesprochen bleiben könnte.