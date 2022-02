Am 26. Oktober 2021 ist der neugewählte Bundestag zu seiner ersten, der konstituierenden Sitzung, zusammengekommen. Aus Sachsen-Anhalt sitzen insgesamt 18 Abgeordnete im Bundestag. Neu dabei ist Martin Kröber aus Magdeburg. Er ist 29 Jahre alt und seit seiner Jugend SPD-Mitglied. Kröbers Eltern sind Eisenbahner und Verkäuferin, er selbst engagiert sich seit zehn Jahren in Gewerkschaften. Ganz neu ist der Bundestag für Kröber nicht. Als der SPD-Mann Andreas Steppuhn aus dem Harz noch Politik in Berlin machte, arbeitete Kröber für Steppuhns Büro im Bundestag.

Bei der Bundestagswahl 2021 hat Kröber mit 25 Prozent das Direktmandat im Wahlkreis Magdeburg geholt und es damit seinem CDU-Kontrahenten Tino Sorge abgenommen, der das Direktmandat 2013 und 2017 jeweils mit deutlichem Vorsprung gewonnen hatte. Kröber ist der erste direkt gewählt SPD-Abgeordnete aus dem Wahlkreis Magdeburg seit 2005. Im Bundestag ist Kröber ordentliches Mitglied im Petitionsausschuss sowie im Verkehrsausschuss und leitet die SPD-Landesgruppe Sachsen-Anhalt. Damit spricht er für die fünf sozialdemokratischen Abgeordneten im Deutschen Bundestag. In dieser Rolle löste er die langjährige SPD-Landtagsabgeordnete Katrin Budde ab.

Nach 100 Tagen im Bundestag zieht Kröber eine erste Bilanz im Interview mit MDR SACHSEN-ANHALT:

MDR SACHSEN-ANHALT: Herr Kröber, haben Sie damit gerechnet, dass Sie das Direktmandat in Magdeburg gewinnen?

Martin Kröber: Das war schon eine Riesenüberraschung. Ich war sehr berührt, dass doch so viele Menschen gesagt haben: "Dem jungen Mann geben wir mal eine Chance, da was zu bewegen".

Seit 100 Tagen sitzen Sie im Bundestag. Wie haben Sie die Zeit erlebt?

Es ist natürlich eine sehr aufregende Zeit. Einen Vorteil habe ich: Ich habe hier schon mal gearbeitet, ich bin Gewerkschafter, ich kenne viele Menschen und mit denen bin ich auch gleich ins Gespräch gekommen, habe die ersten Sachen besprochen und geklärt. Das ist sehr wichtig. Aber nichtsdestotrotz ist hier auch eine andere Stimmung im Haus: Es gibt einen Wechsel, es gibt nach vielen, vielen Jahren einen anderen Kanzler, wir stellen eine Bundestagspräsidentin. Das spielt schon eine Riesenrolle.

Wie würden Sie die Stimmung im Bundestag beschreiben?

Olaf Scholz hat immer gesagt: "Wer Führung bestellt, bekommt auch welche". Und das Tempo, was hier bei einigen Dingen vorgelegt wird, ist schon ziemlich bemerkenswert. Die Koalitionsverhandlungen sind sehr schnell gegangen. Ich bin zuständig für die Finanzierung von ÖPNV und SPNV (Schienenpersonennahverkehr) und man hat uns noch mal gesagt, wie wichtig es ist, dass wir zeitnah ein Konzept entwickeln. Viele Projekte werden sehr schnell angegangen: Zwölf Euro Mindestlohn zum Beispiel wird es ab 1. Oktober schon geben. Das finde ich verhältnismäßig ziemlich zügig. Die Parteien haben im Wahlkampf viel versprochen und das wollen wir jetzt auch umsetzen.

Welche Erwartungen haben Ihre Wählerinnen und Wähler an Sie als Bundestagsabgeordneten?

Da gibt es natürlich viele Wählererwartungen. In Sachsen-Anhalt hat der Mindestlohn immer eine Riesenrolle gespielt. Und wir dürfen nicht vergessen, warum Sachsen-Anhalt immer das Land der Frühaufsteher genannt wird: Die Mehrheit pendelt morgens. Und da ist eine der zentralen Fragen: Wie organisieren wir Verkehr und möglicherweise auch öffentlichen Verkehr so, dass er für alle attraktiv und bezahlbar ist? Große Sorgen macht mir auch der Pflegebereich. In unserem Bundesland werden die Menschen immer älter. Wie kriegen wir es hin, die in Zukunft noch zu pflegen? Das sind Themen, über die wir reden müssen. Genauso auch das Thema Energiepreise.

Welche Erwartungen haben Sie selbst an sich?

Natürlich will ich die eben genannten Dinge auch umsetzen. Das ist ja manchmal in der Politik nicht so einfach. Und eine sehr große Erwartung, die ich an mich habe, ist, dass ich es schaffe mit den Menschen in meinem Wahlkreis in Kontakt zu bleiben und ihnen das Gefühl geben kann, dass sich für sie hier endlich was bewegt.

Stehen Sie als junger Parlamentsneuling unter höherem Druck als ältere und erfahrenere Abgeordnete?

Ich habe manchmal den Eindruck, dass aufgrund meines Lebenslaufes die Erwartungen an mich höher sind als an den einen oder anderen. Mich rufen schon meine Gewerkschaftskollegen an und fragen: "Warum hat du dies oder das noch nicht auf den Weg gebracht?" oder "Warum kommt der Mindestlohn erst ab Oktober?" Ich glaube, das machen die mit anderen nicht. Und weil ich auch noch Vorsitzender der Landesgruppe bin, schreiben die SPD-Mitglieder mich jetzt regelmäßig an. Aber damit muss man umgehen können, dafür bin ich ja gewählt worden.

Wie gut können Sie die Erwartungen bisher erfüllen?