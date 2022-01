Die Bildungsministerin sagte auch: "Ich glaube, man stellt zu hohe Erwartungen an die Luftfilter." Und weiter: "Zum Schluss ist es so, dass die CO2-Ampeln, die wir als Land finanzieren mit sieben Millionen Euro und allen Schulen empfohlen haben, wichtiger sind – also das regelmäßige Lüften im Klassenraum." Die Ampeln zeigen an, wann gelüftet werden muss. "Das hat sich gut etabliert", so Feußner.