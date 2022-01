Finanzminister Michael Richter (FDP) schätzt die aktuelle Situation so ein: "Die Lage ist angespannt, aber nicht nur in Sachsen-Anhalt, auch in anderen Ländern. Sie ist beherrschbar, aber – das muss ich auch deutlich sagen – die Wünsche können nicht weiter nach oben ausgedehnt werden." Deshalb sei er bereits mit den einzelnen Ressorts in Gesprächen, dass es zusätzlich zum Haushalt keine extra finanzierten Projekte geben könne.