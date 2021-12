Zudem will Hüskens den öffentlichen Personennahverkehr ausbauen. Natürlich habe man in einem Flächenland Orte, die weit entfernt von Zentren lägen. Dort sei eine Anbindung schwierig zu gestalten. Ohne eine Art von Individualverkehr werde man daher nicht auskommen. Allerdings müsse auch der ÖPNV verbessert werden und in sinnvollen Taktungen fahren.

Das lasse sich nicht immer wirtschaftlich gestalten. Hier werde auch in Zukunft eine Förderung durch Land und Bund nötig sein.