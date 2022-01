Am Montag starten Sachsen-Anhalts Schulen nach den Weihnachtsferien wieder mit Präsenzunterricht . In den ersten zwei Schulwochen müssen sich die Schülerinnen und Schüler täglich testen. Außerdem gilt eine Maskenpflicht im Unterricht.

Die Linken-Politikerin von Angern sagt: "Wir haben kaum CO2-Ampeln und kaum Luftfilter an den Schulen. Wir haben ausgelaugte Lehrerinnen und Lehrer. Wir haben einen Wahnsinns-Lehrermangel an unseren Schulen." Und das sei ein Problem, dass sich unter Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) von Wahlperiode zu Wahlperiode verstetigt habe.

Einen Welpenschutz für die neue Landesregierung für die ersten 100 Tage will von Angern nicht einräumen. Die neue sei schließlich, abgesehen von der Beteiligung der FDP, quasi die alte Landesregierung. Außerdem "brauchen die Menschen in Sachsen-Anhalt in dieser Zeit schnell ganz konkrete Hilfe", so von Angern.

"Man kann jetzt nicht so tun, als ob man innerhalb einer Woche wüsste, was passiert und dass man dann neu entscheidet. Das sorgt wieder für hohe Unsicherheiten bei den Eltern", sagt von Angern. Ihr Vorwurf an die Landesregierung: "Wir hätten schon an allen Schulen Luftfilter und CO2-Ampeln haben können. Dass es am Geld mangelt, mag ich nicht glauben." Das Land habe zwar Geld aufgenommen, "aber nicht so viel, wie es hätte können und müssen."