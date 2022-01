Angesprochen auf Wissenschaftsskepsis in der Gesellschaft sagte Haseloff, man müsse zur Kenntnis nehmen, dass es unterschiedliche fachliche Bewertungen, Ansätze und Modelle gebe. "Es bilden sich unterschiedliche Schulen heraus, die in Konkurrenz stehen", sagte Haseloff. Und die würden – genauso wie es in der Politik laufe – mit unterschiedlichen Ansätzen versuchen, eine Meinungsbildung voranzubringen.

Die Wissenschaft müsse klarmachen, was sie könne und wozu sie bereits beitragen konnte, so Haseloff. Zur Wissenschaft gehöre auch Streit um die richtige Lösung, um so nah wie möglich an die Wahrheit heranzukommen. "Wahrscheinlich müssen wir diesen Prozess noch deutlicher machen, dass Wissenschaftler auch keine Götter in Weiß im Labor sind, die auf jeden Fall die Lösung herbeiführen können, sondern dass es ein mühsamer Weg ist, Impfstoffe zu entwickeln", sagte der Ministerpräsident.