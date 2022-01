Die Grünen in Sachsen-Anhalt haben die Kommunikation der Landesregierung in der vierten Corona-Welle kritisiert. Fraktionschefin Cornelia Lüddemann sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Dreikönigstag, die Regierung habe offenkundig nichts aus den ersten drei Wellen der Pandemie gelernt. Die Entscheidungen fielen nach wie vor zu spät und zu zögerlich, sagte sie. Wegen der schlechten Kommunikation sei vielen Menschen zudem nicht klar, was die Strategie der Regierung sei.