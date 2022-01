In Sachsen-Anhalt regiert seit September eine Koalition aus CDU, SPD und FDP. An der Spitze des selbst ernannten "Deutschland"-Bündnisses steht Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Am ersten Weihnachtsfeiertag war die Regierung auf den Tag genau 100 Tage im Amt. Armin Willingmann, der gleichzeitig stellvertretender Ministerpräsident ist, bezeichnete den Start in die neue Regierung als reibungslos.