In Sachsen-Anhalt ist der monatelange Streit von CDU und Grünen um eine Abschussprämie für Wildschweine beigelegt. Wie das von den Grünen geführte Umweltministerium in Magdeburg mitteilte , zahlt das Land Jägerinnen und Jägern rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres eine Prämie von 65 Euro pro erlegtem Schwarzwild. Die Prämie soll bis Ende dieses Jahres ausgezahlt werden und kann bei Landkreisen und kreisfreien Städten beantragt werden.

Der finanzpolitische Sprecher der CDU im Landtag, Guido Heuer, sprach von einem "langen Hin und Her", das nun zu Ende sei. Heuer sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Landkreise hätten nun die Gelegenheit, die Gebühren für die Trichinenschau zu erlassen. Das sei ein wichtiger Baustein zur Vorsorge einer Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest. Trichine sind Fadenwürmer, auf die Wild untersucht werden muss, bevor das Fleisch verkauft wird. Susann Sziborra-Seidlitz, Landeschefin der Grünen, sprach bei MDR SACHSEN-ANHALT von einem "Wahlgeschenk" der CDU an Jägerinnen und Jäger. Die Grünen hatten, wie auch das Umweltministerium, lange argumentiert, die Prämie sei nicht sinnvoll, um die Schweinepest einzudämmen.

Um die in Koalitionskreisen genannte Pürzel-Prämie – als Pürzel wird unter Jägern der Schwanz eines Wildschweines bezeichnet – hatten CDU und Grüne monatelang gestritten, insbesondere wegen der Finanzierung. Vor der endgültigen Einigung am Mittwoch hatten nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT Ministerpräsident Reiner Haseloff und Finanzminister Michael Richter (beide CDU) in dem Streit vermitteln müssen. Dafür war sogar die Sitzung des Finanzausschusses kurzzeitig unterbrochen worden.