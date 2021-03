Die meisten der Links, Memes, Videos und Fotos, die vor allem in den Telegram-Kanälen verbreitet werden, ähneln einander. Einige Kanäle haben nur knapp Hundert oder weniger Mitglieder, bei anderen haben sich Tausende vernetzt. Zu den Kanälen mit den meisten Nutzerinnen und Nutzern zählen die des Vereins "Eltern stehen auf", von denen der größte rund 20.000 Mitglieder zählt. Der Verein ist in Deutschland und Österreich aktiv, ist in zahlreiche Landes- und Ortsgruppen untergliedert und hat seinen Sitz in Nürnberg. Dieser Verein ruft verstärkt dazu auf, sich an der "Aktion Kinderschuhe" zu beteiligen – zum einen in Texten in den Kanälen, zum anderen auch in Bildern, die mit dem Logo des Vereins versehen sind.