In der Vergangenheit war in Sachsen-Anhalt bereits nach Schiefergasvorkommen gesucht worden. Das Unternehmen BNK hatte eine von 2010 bis 2015 befristete Erlaubnis zur Aufsuchung von Schiefergasvorkommen im Feld Harz-Börde aber mangels Erfolgsaussichten im Jahr 2013 zurückgegeben.

Die FDP hatte am Wochenende gefordert, das Verbot der Erdgasförderung in Deutschland durch Fracking wegen der Energiekrise auf den Prüfstand zu stellen. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Liberalen im Bundestag, Torsten Herbst, hatte erklärt, wer Frackinggas aus den USA importiere, könne nicht gegen eine sichere Frackingförderung in Deutschland sein.