Plan für Energiekrise So will Sachsen-Anhalt Energie sparen

Angesichts der Energiekrise müssen sich auch die Menschen in Sachsen-Anhalt auf Sparmaßnahmen einstellen. Der Sparplan der Landesregierung soll am Dienstag veröffentlicht werden. Im Vorfeld hatten bereits Unternehmen Sorgen über die Auswirkungen der Regeln geäußert. Ministerpräsident Haseloff sieht den Bund in der Pflicht, in der Krise zu helfen.