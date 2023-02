Wohnungslose Menschen verfügen über keinen mietvertraglich abgesicherten oder eigenen Wohnraum. Dazu gehören Personen, die obdachlos sind, vorübergehend bei Verwandten oder Bekannten unterkommen, in Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege oder in kommunalen Einrichtungen leben. Die Begriffe Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit werden häufig synonym verwendet. Als obdachlos wird allerdings nur ein Teil der wohnungslosen Menschen bezeichnet. Als obdachlos gelten Personen, die im öffentlichen Raum wie beispielsweise in Parks, Gärten, U-Bahnhöfen, Kellern oder Baustellen übernachten. Weiter gefasst ist dagegen der Begriff des Wohnungsnotfalls. Von einem Wohnungsnotfall spricht man, wenn eine Person wohnungslos ist, beispielsweise durch eine Räumungsklage von Wohnungslosigkeit bedroht ist oder in unzumutbaren Wohnverhältnissen lebt, beispielsweise in einer Wohnung mit erheblichen baulichen Mängeln.