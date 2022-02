Mit Blick auf stark gestiegene Energiepreise hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) vor einer "Insolvenzwelle" in Ostdeutschland gewarnt. Haseloff sagte, wenn der Preis sich nicht normalisiere, werde das im kleinen und mittelständischen Bereich massive Auswirkungen haben. "Viele Unternehmen, die energieintensiv sind oder einen relativ hohen Stromanteil an den Gesamtkosten haben, stecken derzeit in den roten Zahlen", erklärte er.