Faul, anspruchsvoll und egoistisch sei sie, die Jugend, ohne bisher etwas geleistet zu haben. So lautet ein gängiges Vorurteil der Älteren. Die wiederum gelten für die Jungen oft als konservativ bis reaktionär, sie hingen an ihren Besitzständen und gönnten der Jugend ihre Freiheit nicht. Solche und noch ganz andere Vorurteile haben sich längst in den Generationen verfestigt. Vorwürfe werden gemacht, zugehört wird wenig, noch seltener geredet. Das ändert sich mit dem Bürgertalk bei "FAKT IST!" aus Magdeburg.



Am Montag, 27. November, diskutieren unter anderem der Generationenforscher Rüdiger Maas, die Schülerin Hannah Kleiner, der FDP-Landtagsabgeordnete Konstantin Pott und die sächsische Staatsministerin für Gleichstellung, Katja Meier (Grüne), bei FAKT IST! aus Magdeburg – im Livestream auf MDR.de und ab 22:10 Uhr im MDR-Fernsehen.