Ganz so unbesorgt sahen die Abgeordneten von CDU und AfD das nicht. Ulrich Siegmund (AfD) störte sich unter anderem an der Thematisierung von Pubertätsblockern in der Serie "Pfefferkörner". Markus Kurze (CDU) kritisierte eine Folge von "Unser Sandmännchen", in der die Figur "Raketenflieger Timmi" mit einer Transfrau auftrat. Diese "Frühsexualisierung", die er persönlich wahrnehme, habe im Kindergartenalter nichts zu suchen, sagte er.