Circa 50.000 Euro Kurzarbeitergeld sollen Simon-Kuch und ihr Mann zu Unrecht bezogen haben. Und zwar von März 2020 bis Mai 2021, also mitten in der Corona-Pandemie . Doch haben die beiden die Arbeitsagentur in den Anträgen für das Kurzarbeitergeld vorsätzlich getäuscht? Hierzu gibt es bislang keine näheren Angaben seitens der Staatsanwaltschaft.

Von dort heißt es lediglich, es gehe um den Verdacht, dass die Voraussetzungen für einen Bezug von Kurzarbeitergeld nicht gegeben waren. Ermittelt werde nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT wohl, ob Simon-Kuch und ihr Ehemann selbst – jeweils als Angestellte in einer der beiden Unternehmen – Kurzarbeitergeld erhalten hätten, ohne dass die Voraussetzungen dafür vorgelegen hätten. Die Arbeitsagentur erstattete bereits im Juni 2022 Anzeige, weil sie Zweifel an der Rechtmäßigkeit hatte.

Die Staatsanwaltschaft ließ am 18. Oktober 2023 die Räume der beiden Unternehmen in Weißenfels durchsuchen. Dabei wurden laut Dennis Cernota Geschäftsunterlagen sichergestellt. "Die Auswertung der Unterlagen dauert an", so der Sprecher der Behörde. Wann mit Ergebnissen zu rechnen ist, teilte die Staatsanwaltschaft nicht mit. Höchstwahrscheinlich jedoch "nicht mehr in diesem Jahr".