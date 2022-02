In Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr knapp 1.100 Ermittlungsverfahren zu Straftaten im Bereich politisch motivierter Kriminalität von rechts eingeleitet worden. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Sebastian Striegel (Grüne) hervor.

In 295 Fällen wurde 2021 wegen Straftaten im Bereich politisch motivierter Kriminalität von rechts Strafbefehl erlassen oder Anklage erhoben. 165 Mal erfolgte eine Verurteilung durch die Gerichte. Striegel sieht auch hier Handlungsbedarf und fordert von den Behörden und besonders von der Justiz deutlich konsequenteres Herangehen.

Viele der derzeitigen Corona-Proteste seien eine Art Brandbeschleuniger für rechte Straf-und Gewalttaten bei diesen Veranstaltungen, so der Grünen-Politiker. Die entscheidende Bedeutung liege allerdings nicht in Gewalttaten, sondern darin, dass rechte Ideologie mit diesen Protesten in immer breitere Bevölkerungsschichten getragen würden. Hier muss nach Striegels Ansicht der Staat gegensteuern. Notwendig seien zügige Strafverfahren.