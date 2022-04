Michael Gutting vom Verband der Getreide‐, Mühlen‐ und Stärkewirtschaft beschrieb die aktuelle Situation am Getreidemarkt und in den Supermärkten. "Wir haben keine Versorgungskrise, sondern eine Preiskrise", sagte Gutting. In der Folge gebe es bereits jetzt einen "eindeutigen Trend" hin zu billigeren Lebensmitteln. "Der Konsument greift wieder in das untere Regal."