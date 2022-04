Der 1. Mai steht in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. So kündigt der Deutsche Gewerkschaftsbund an, ein Zeichen für Frieden und Solidarität setzen zu wollen. Die Gewerkschaftsmitglieder wollen sich an 20 Veranstaltungen im Land beteiligen. In Halle wird der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, am Sonntag zu einer Kundgebung erwartet.