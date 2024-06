Die Baumaßnahmen in der alten Bäckerei in Volkstedt stehen beispielhaft für zahlreiche regionale Projekte, die in der Vergangenheit auch dank EU-Förderung umgesetzt werden konnten. 16 Jahre ist es mittlerweile her, dass der Heimatverein Volkstedt über die Lokale Aktionsgruppe Mansfeld-Südharz einen Antrag auf Leader-Förderung gestellt hat. Damals hauptsächlich für die Bürokratie verantwortlich: Veronika Schneider und Annett Riedel.