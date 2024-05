Computer statt Acker Wie sich die EU auf die Landwirtschaft auswirkt

15. Mai 2024, 20:07 Uhr

In einer Serie vor der Europawahl am 9. Juni geht MDR SACHSEN-ANHALT der Frage nach, wie Menschen hierzulande von der Europäischen Union profitieren. Im dritten Teil geht es um die Landwirtschaft. Mit über 50 Milliarden Euro jährlich ist sie der zweitgrößte Posten im EU-Haushalt, fast jeder dritte Euro fließt in die Landwirtschaft. Viele der rund 4.000 landwirtschaftlichen Betriebe in Sachsen-Anhalt erhalten Gelder von der Europäischen Union – so auch die Landwirte Sven Borchert und Paul Ohst.