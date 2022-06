Rückkehr Umstrittener ehemaliger AfD-Politiker zurück im Polizeidienst – in der Kleiderkammer

Im Landtag von Sachsen-Anhalt fällt die AfD mitunter mit derber Wortwahl auf. Besonders hat in der Vergangenheit der ehemalige Abgeordnete Mario Lehmann für Kritik gesorgt – mit vulgären Ausdrücken über junge Flüchtlinge. Nun ist das frühere AfD-Mitglied in seinen ehemaligen Job zurückgekehrt. Der Polizeibeamte arbeitet jetzt in der Kleiderkammer in Magdeburg.