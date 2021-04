Schaufensterpuppen auf den Rängen

Was ihm besonders fehlt: "Der Kontakt zu anderen Fans, aber auch den Spielern." Die Profis wechseln oft von Saison zu Saison. So wird es voraussichtlich auch im kommenden Sommer sein. Die meisten aktuellen MBC-Spieler werden also wohl nie erleben, wie es ist, in einer gut gefüllten Stadthalle zu spielen.

"Der Klub muss die Hygienevorschriften einhalten, also kommen wir nicht an die Spieler ran", sagt Meusel. Doch der Fan-Klub des Syntainics MBC hat sich etwas einfallen lassen: "Wir haben erst kürzlich alle Videobotschaften aufgenommen und diese dann zu einem großen Motivationsvideo zusammengeschnitten. Die Mannschaft hat das dann auf der großen Leinwand in der Halle gezeigt bekommen und sich auch unheimlich drüber gefreut."

Die Idee: den Spielern zusätzliche Kraft im Abstiegskampf geben – trotz fehlender Präsenz bei den Partien. Wobei: In gewisser Weise sind die Fans doch präsent. "Wir haben Schaufensterpuppen auf den Rängen aufgestellt, die immer wieder mal andere Spruchbänder zur Motivation hochhalten", erzählt Meusel.

Einfallsreich: Diese Schaufensterpuppen im MBC-Outfit haben die Fans in der Stadthalle platziert. Bildrechte: imago images/Christoph Worsch

Überhaupt: Die Fans bleiben dem Syntainics MBC treu. Höhepunkt der Unterstützung während der Corona-Pandemie: eine groß angelegte Crowdfunding-Aktion zum Ende der vergangenen Saison, um die verlorengegangenen Zuschauereinnahmen zu kompensieren. "85.000 Euro wurden angepeilt, am Ende sind über 100.000 Euro zusammengekommen", erzählt Christian Meusel. "Das zeigt einfach die regionale Strahlkraft des Syntainics MBC. Es gibt viele Menschen, die wollen, dass Weißenfels erstklassig bleibt."

Ob die Fan-Kultur beim Syntainics MBC jemals wieder so wird wie vor der Corona-Pandemie? "Ich denke, wenn die Pandemie überstanden ist, wird es wieder wie früher", sagt Meusel. "Die Frage ist nur: wann? Ich könnte mir vorstellen, dass die nächste Saison auch noch im Zeichen von Corona stehen wird und nur eine begrenzte Zahl an Zuschauern zugelassen wird, wenn überhaupt."

Dabei hat der Syntainics MBC in der Vorbereitung auf die aktuelle Bundesliga-Saison bereits bewiesen, dass sein Hygienekonzept funktionieren kann: Bis zu 500 Zuschauer waren beispielsweise zum ersten öffentlichen Training zugelassen. Grundlage: Fiebermessung am Einlass, strikte Blocktrennung und Maskenpflicht. "Wenn das noch mit einer Schnellteststrategie ergänzt wird", sagt der Fanbeauftragte Meusel, "könnten zur neuen Saison im September vielleicht wieder Zuschauer in die Halle."

Und als Christian Meusel diesen Satz sagt, schwingt vor allem eines in seiner Stimme mit: Hoffnung.

Franzisa Gora darf das, was wohl alle anderen Fans des SC Magdeburg gerade gerne dürften: die Heimspiele des Handball-Bundesligisten besuchen. Denn die 30-Jährige ist nicht nur seit 24 Jahren treue Anhängerin des SCM, sondern mittlerweile auch Fotografin des Klubs.

Ob andere da neidisch sind? "Nein, eher im Gegenteil", erzählt Gora. "Sie fragen dann, ob ich nicht mal ein Bild aus der Halle schicken kann oder ein Video von der Erwärmung. Das mache ich dann natürlich. Aber andere Fans sind da eher froh, dass ich da noch die Chance habe, ein bisschen am Spielgeschehen teilzuhaben.